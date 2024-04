Centrodestra e Ponsacco SiCura. Gasperini candidato sindaco: "Uniti si vince. Sono fiducioso"

PONSACCO

"Una coalizione coesa per mandare a casa questa Sinistra". Parte all’attacco Gabriele Gasperini, candidato sindaco sostenuto dai quattro partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) e dalla lista civica Ponsacco SiCura per le elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno a Ponsacco.

Dopo settimane di voci, attesa, indiscrezioni, il centrodestra ha chiuso il cerchio anche su Ponsacco scegliendo Gabriele Gasperini. "Uniti si vince, sono estremamente fiducioso – le parole del candidato sindaco – Un centrodestra compatto è, infatti, l’unica ricetta valida per cambiare le cose e recuperare la deleteria stagnazione degli ultimi, pessimi, dieci anni di questa amministrazione".

La candidatura di Gasperini è resa nota dai partiti della coalizione e dai rispettivi coordinatori provinciali: Lorenzo Paladini (Forza Italia), Serena Bulleri (Fratelli d’Italia), Elena Meini (Lega) e Paolo D’Addario (Noi moderati) e Chiara Calderani e Chiara Martini per la lista civica Ponsacco SiCura.

"La peculiarità di questa coalizione sarà la competenza, il saper fare, liste piene di professionisti, rappresentanti di associazioni e gente che vive e ama Ponsacco da generazioni – le parole di tutti i coordinatori della coalizione – A breve la presentazione ufficiale alla presenza di tutti i partiti di centrodestra e dei coordinatori della lista civica Ponsacco SiCura".

Gabriele Gasperini è stato negli ultimi anni uno dei protagonisti delle proteste pubbliche e delle polemiche contro l’attuale amministrazione comunale per i fatti di cronaca avvenuti a Ponsacco in passato. In particolare il suo impegno, insieme a quello di altri concittadini e comitati, è stato per mettere in evidenza le criticità del palazzo rosa di via Rospicciano.