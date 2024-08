Centri estivi, il gran finale: "Un aiuto concreto alle famiglie"

VALDICECINA

Si chiudono venerdì 16 agosto con le feste di saluto i centri estivi di Officine Papage, che anche quest’anno hanno visto la partecipazione di quasi 70 bambini e bambine. Quattro le scuole e i territori coinvolti nel progetto di area chiamato "Estate insieme" (Volterra, Montecatini, Pomarance, Castelnuovo), per il quale si conferma la storica collaborazione con la Sds Alta Val di Cecina-Valdera, che da sei anni finanzia interamente le attività e supporta Officine Papage, che gestisce e organizza "Estate insieme". Angela Piccicuto, vicesindaca del Comune di Volterra con delega all’istruzione commenta il successo dell’iniziativa: "Con grande piacere abbiamo contribuito, anche questo anno, alla realizzazione del progetto Estate insieme 2024. Il Comune di Volterra ritiene infatti che i centri estivi rappresentino un importante momento di socializzazione, di crescita e di confronto per le bambine e i bambini e danno un aiuto concreto ai genitori consentendogli di coniugare gli impegni familiari con le esigenze lavorative. Il successo del progetto anche questa estate ci dà conferma dell’elevata qualità delle attività proposte oltre che della professionalità di tutti coloro che vi hanno contribuito. Un sentito ringraziamento ad Annastella Giannelli, responsabile di Officine Papage, e a tutti gli insegnanti e operatori, alla Società della Salute, e alle famiglie che hanno condiviso con noi questa esperienza". L’assessora Anna Bertini, a nome del consiglio comunale di Pomarance ringrazia Officina Papage "che in sinergia con la Sds ha dato la possibilità a tanti bambini e bambine di vivere una interessante esperienza educativa e ricreativa". Durante l’iniziativa finale saranno piantati 3 alberi alla scuola dell’infanzia Collazzi di Pomarance.