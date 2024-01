Cenaia, ecco il big match

Questa seconda giornata del girone di ritorno, è il turno degli scontri diretti per il girone E di Serie D. Una domenica che può cambiare il destino di una delle sei squadre invischiate nella zona arancione e rossa della classifica. C’è il fanalino di coda Ponsacco che ospita la Sangiovannese, c’è il Sansepolcro ospite dell’Orvietana e poi c’è il super scontro diretto tra Real Forte Querceta e Cenaia, con entrambe le squadre a parimerito con 10 punti in classifica. Ecco perché per queste sei diventa fondamentale fare punti oggi. Il buon pareggio per 0 a 0 di una settimana fa contro la Pianese ha lasciato buone indicazioni ai tifosi arancioverdi, soprattutto non prendere gol contro il miglior attacco del campionato è stato un dato più che incoraggiante.

Ma oggi alle 14.30 al Necchi Balloni di Forte dei Marmi il Cenaia cercherà in tutti i modi di portare via punti per dare continuità ai buoni risultati e alle buone prestazioni viste nelle ultime uscite. Anche se mister Agostino Iacobelli dovrà fare a meno di due giocatori molto importanti, per le loro caratteristiche tecniche ma soprattutto per la loro esperienza, che come si è visto in questa categoria fa la differenza. Oggi non ci saranno infatti Simone Caciagli, reduce da una settimana di influenza, e Andrea Ferretti, fermato per un infortunio ad un piede. "Sono assenze pesanti, soprattutto in queste partite l’esperienza conta molto ma cercheremo di rimediare e faremo una buona partita" le parole alla vigilia di mister Iacobelli, che non vuole caricare troppo la partita. "Sì, è uno scontro diretto ma non è che se vinciamo siamo salvi o se perdiamo siamo retrocessi. Per me da qui alla fine sono tutte finali, indipendentemente dagli avversari dobbiamo vincere più partite possibile e cercare di evitare la retrocessione diretta".

l.b.