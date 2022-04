C’è “Briseide“ all’Odeon

Venerdì 29 aprile alle 21.15 il cinema teatro Odeon sarà palcoscenico per ‘Briseide’, spettacolo a cura di Fabrizio Meini e della compagnia teatrale Hystrio. Lo spettacolo immagina la Briseide dei canti Omerici come una donna talmente libera da riconoscere nell’omicidio della sua famiglia una conseguenza della guerra, arrivando persino a amare il soldato della parte avversa, artefice della morte dei suoi cari. Per prenotazioni: odeoneventi@gmail.com oppure 333-8753299. Le prenotazioni possono essere effettuare anche via WhatsApp. Il costo dei biglietti è 10 euro l’intero e 7 il ridotto.