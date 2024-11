Cantiere multato per la distanza di sicurezza

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, impegnati in un’intensa attività di controllo nei cantieri edili del territorio, hanno riscontrato gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. A Montecatini Val di Cecina i carabinieri della stazione di Ponteginori, unitamente al Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, hanno sanzionato un impresario, per aver violato le distanze di sicurezza previste per il piano di calpestio. Nello specifico, è stato accertato che il distacco tra le tavole di calpestio dell’impalcato e la muratura superava i 20 centimetri consentiti, esponendo i lavoratori a un serio rischio di caduta. Per questa violazione, è stata elevata una sanzione amministrativa di 711 euro.