Cane scomparso. Appello per Mosè

Mosè è un bel setter inglese bianco e nero. Dalla notte del 31 dicembre, forse impaurito per i botti e i fuochi d’artificio, è scomparso dalla casa dei suoi proprietari in via Tonsana a Cerretti, nel comune di Santa Maria a Monte. Dalla stessa notte dell’ultimo dell’anno e poi da Capodanno e dai giorni successivi, i suoi proprietari lo stanno cercando ovunque. Ora si sono rivolti al nostro giornale per un appello a più vasto raggio. Per chi riporterà Mosè ai suoi proprietari è prevista una ricompensa. Chi ha avvistato Mosè o ha sue notizie contatti il 347 0968437.