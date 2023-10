Camminate e laboratori per i lavori nei paesi

Iniziano oggi da Bientina le camminate partecipate e i laboratori del progetto "Ecosistema culturale Valdera Nord e Monte Pisano" che vede coinvolti i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Vicopisano e ha avuto un finanziamento regionale di oltre 6 milioni di euro. Ogni Comune ha un proprio intervento di riqualificazione e le camminate che prendono il via da Bientina (ritrovo alle 15 in piazzetta dell’Angiolo) hanno lo scopo di coinvolgere cittadini, associazioni, commercianti, e tutti i soggetti che a vario titolo possono essere interessati al progetto a visitare i luoghi oggetto di intervento. A Bientina la visita interessa la stessa piazzetta dell’Angiolo, la Torre Civica (del Mastio) e la Chiesa di San Girolamo e alle 17 laboratorio partecipato in sala del consiglio. Il secondo sopralluogo sarà a Buti il 31 ottobre con ritrovo alle 15 davanti al teatro di Bartolo con visita partecipata presso lo stesso teatro e il Castello Tonini e, alle 17, laboratorio in sala di Bartolo. Il 7 novembre l’iniziativa è in programma a Vicopisano con ritrovo alle 15 all’ex scuola Domenico Cavalca che verrà visitata in ogni suo locale; a seguire laboratorio in sala del consiglio in Comune. Infine, il 14 novembre, ultima camminata partecipata a Calcinaia: ritrovo alle 15 in piazza Indipendenza, visita alla Torre Upezzinghi, Torre Mozza e il museo della Ceramica. Laboratorio alle 17 in biblioteca. Le camminate ed i laboratori sono aperti a tutti i cittadini Iscrizoni al link https:indagini.simurgricerche.itindex.php991588?newtest=Y&lang=it.