Calcinaia verso il voto. Due candidati in corsa per un classico duello

Ultimi, febbrili, giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di Calcinaia. A sfidarsi saranno soltanto due i candidati, un ritorno al passato, con il più classico degli schieramenti: centrodestra e centrosinistra. Da una parte il sindaco uscente Cristiano Alderigi punta al secondo mandato con la lista Uniti per Calcinaia, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra. Dall’altra si presenta per la prima volta nella candidatura a sindaco il già consigliere comunale Daniele Ranfagni con la lista Adesso Calcinaia ed in rappresentanza del centrodestra. Si voterà per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23 nelle 10 sezioni elettorali (4 a Calcinaia e 6 a Fornacette). I risultati si conosceranno lunedì 10 giugno. Ecco le quattro domande che abbiamo sottoposto ai due candidati sindaci di Calcinaia. 1) Come vede il comune di Calcinaia da oggi al 2030? 2) Quali progetti per lo sviluppo di Fornacette? 3) Istruzione e sport, quali sono gli interventi più urgenti? 4) Qual è il nuovo progetto a cui tiene di più se venisse eletto?