Boom di iscritti a Cerretti. Lavori alla scuola Primaria

SANTA MARIA A MONTE

La scuola Primaria di Cerretti è in crescita e c’è stato bisogno di effettuare lavori di ampliamento e ridistribuzione di alcuni locali per ricavare più spazio per una classe numerosa. I lavori, progettati e realizzati dal Comune di Santa Maria a Monte, sono stati effettuati in due mesi. Ieri mattina, alla presenza della sindaca Manuela Del Grande e dell’intera giunta, e del dirigente dell’Istituto comprensivo Carducci, Alessandro Imperatrice, i nuovi locali sono stati inaugurati.

"In solo due mesi – dichiara la sindaca Manuela Del Grande – la giunta è riuscita a destinare risorse finanziarie e fare realizzare una progettazione destinata ad un intervento strutturale alla scuola Primaria della frazione di Cerretti, necessario al fine di dare risposte concrete ad un forte aumento del numero di bambini iscritti e conseguentemente alla necessità di realizzare aule con maggiore capienza. L’intervento ha riguardato anche la necessità di ricollocare alcune funzioni in locali diversi come i refettori e la zona sporzionamento dei pasti. I lavori hanno visto la realizzazione di interventi puntuali in due zone localizzate dell’edificio, una al piano terra e una al piano primo. Al piano terra, è stata ristrutturata la zona inerente i refettori, dove gli alunni avranno maggiori spazi nei giorni di rientro e dove è prevista la mensa. E proprio affinchè i ragazzi possano usufruire degli spazi in sicurezza e comodità è stato previsto un terzo rientro con la mensa e con l’organizzazione del Comune del trasporto scolastico al ritorno".

"Al piano primo è stata realizzata un’unica grande aula didattica con superficie tale da poter ospitare 27 alunni – spiega ancora Del Grande – Tutti questi interventi hanno previsto lo spostamento e la ricollocazione dei corpi scaldanti nonché l’adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione in funzione della nuova disposizione dei vani e l’istallazione di un degrassatore nella zona esterna. Ancora una volta interveniamo con risorse pubbliche a beneficio di tutta la collettività e soprattutto dei bambini. Tutti i plessi scolastici, sono stati interessati da lavori di manutenzione e incremento e sostituzione degli arredi scolastici". La spesa per Cerretti è stata di 50mila euro.