Arriva il colorato Ludobus. Tanti giochi per i bambini

Ludobus, l’autobus del gioco arriva nell’Unione Valdera con un servizio completamente gratuito. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Unione Valdera, il Comune di Pontedera e la cooperativa sociale Arnèra è rivolta principalmente ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. L’autobus farà sei fermate nei mesi di agosto, settembre e ottobre in ogni Comune dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera), offrendo ai giovani partecipanti giochi, libri, materiali per laboratori e molto altro.

Saranno proprio i comuni a scegliere i luoghi all’aperto che saranno teatro di tutte le attività proposte dal Ludobus, ovvero giochi di gruppo (di movimento e in squadra), percorsi ludici, staffette, gare, giochi da tavolo, laboratori espressivi e di manipolazione, animazione teatrale e laboratori connessi (muppets, burattini,scenografie), riproduzione di giochi da tavolo sul suolo e grandi giochi di gruppo che coinvolgeranno anche genitori, nonni e gli adulti presenti. Due ore di iniziative intense che saranno alternate ognuna delle sei volte che il Ludobus si fermerà in ogni comune che fa parte dell’Unione Valdera nei luoghi prescelti dalle varie amministrazioni ad orari prestabiliti.

Tra le iniziative proposte ci saranno anche attività formative, come la promozione alla lettura, con la possibilità di prendere in prestito dei libri, consultarli, assistere a letture animate o partecipare a laboratori di scrittura e creazione di un libro. Per partecipare non serve nient’altro che presentarsi nelle date e negli orari indicati dai vari Comuni di fronte ai portelloni del Ludobus e immergersi nell’esperienza.

Le tappe pontederesi saranno tutte al Parco dell’Albereta, ogni venerdì pomeriggio, a partire dal prossimo: il 30 agosto, il 6 settembre e il 13 settembre in orario 17.30 - 19.30 mentre il 20 settembre, il 27 settembre e il 4 ottobre con orario dalle 15 alle 17.