"Alle Cerbaie servono i militari: raccolta firme a Comprensorio"

E’ in corso una raccolta di firme ad ampio raggio e da più parti. Le raccoglie il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie. E, per proprio conto, le raccoglie la Lega. Tutte per chiedere che i militari di Strade Sicure vengano impiegate nel polmone verde che, nel Comprensorio interessa i Comuni di Castelfranco e Santa Croce. L’obiettivo: dare il colpo di grazie al supermarket della droga che nella vegetazione delle Cerbaie, ormai, ha messo radici profonde con uno strazionamento fisso di pusher e un via vai di assuntori che hanno creato insicurezza delle comunità e portato criminalità. Un’area, le Cerbaie, teatro di ripetuti blitz di tutte le forze dell’ordine, ormai da mesi, con sequestri denunce a raffica. Importanti risultati sono stati ottenuti. Ma, da più parti, si chiede, appunto, uno sforzo in più che potrebbe arrivare con gli uomini di Strade Sicure. Intanto continua l’opera di disturbo e di contrasto alla malavita nell’area collinare dove l’attività di spaccio della droga da tempo è florida grazie al riparo che molti pusher trovano nei boschi della riserva naturale. Nei giorni scorsi con una nuova operazione dei carabinieri sono stati smantellati tre bivacchi utilizzati dagli spacciatori per ripararsi all’interno della vegetazione e preparare la loro attività illecita in attesa dei clienti lungo le strade. Un’azione, quella delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, che continua senza clamore ma incessante proprio per non dare tregua alla manovalanza dedita allo spaccio.

C. B.