Addio a Luigi Nuti, artista e uomo di grande ingegno: Castelfranco piange la perdita di una figura storica

Se n’è andato un pezzo di storia e di vita di Castelfranco. Luigi Nuti è morto a 78 anni nella notte fra sabato e domenica dopo una breve malattia. Lascia la moglie Vlascovia e il figlio Davide. Nuti è stato un castelfranchese molto attivi nel tessuto sociale, in particolare nel Palio dei Barchini e nell’allestimento del presepe vivente.

"Per ricordare Luigi, non basterebbero decine di pagine – scrive in una nota l’associazione Palio –. Affettuoso amico nostro è stato uomo molto generoso e di grande ingegno. Un professionista apprezzato nel mondo della pelletteria come stilista di calzature e progettista di stand". Ma Nuti era un autentico ed appassionato artista.

"Esperto botanico, ha realizzato un giardino unico a casa sua, una vera oasi di pace e bellezza – aggiungono gli amici del palio delle contrade –. È stato fonte inesauribile di idee e di progetti per il nostro paese che hanno preso vita nel teatro, nella Via Crucis e nel Presepe Vivente di cui è stato insostituibile regista per molti anni. La “capannuccia” delle celebrazioni del Natale 2023, è stata realizzata grazie al suo ultimo progetto e resterà a testimonianza delle sue capacità di architetto per molti anni a venire.

Tra le tante cose che di lui ricorderemo con affetto, ci saranno il suo gusto per il bello e il suo umorismo gentile. Luigi arriverà oggi alle 13,30 nella chiesa della Collegiata dove alle 15 saranno celebrate le esequie. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Castelfranco.