A Pontedera arriva il Katedromos, “il catechismo della sicurezza stradale”

Pontedera, 11 novembre 2024 - Incontri-lezione con immagini, musiche e animazione per far capire ai giovani i reali rischi che si corrono quando si è alla guida, e simulazioni di incidenti stradali per vivere le fasi drammatiche e concitate di un sinistro. Sono queste le iniziative in programma a Pontedera in due distinti appuntamenti con i ragazzi delle scuole: Katedromos, il catechismo della sicurezza stradale, e il Crash Test Experience. Un progetto per sensibilizzare i più giovani alle tematiche relative al Codice della Strada e alle buone pratiche da tenere alla guida. Appuntamento giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 9 e fino alle 13, presso la Multisala del Cineplex di Pontedera (Via Tosca Romagnola 235 B, e venerdì 13 dicembre sempre dalle ore 9 alle ore 13, presso il Polo Scolastico Dino Carlesi . Realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto, in collaborazione con la Confarca (confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza sul territorio), il progetto è un “contenitore culturale” capace di incidere rapidamente la coscienza dei più giovani. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’utilizzo di attrezzature multimediali, immagini, tecniche di comunicazione all’avanguardia che consentono di entrare subito in sintonia con i giovani e, quindi, di poter lasciare “il segno”. Gli incontri-lezione avvengono in maniera molto dinamica e moderna, con una tecnica di comunicazione molto gradita ai giovani che, in tal modo, si predispongono meglio alla ricezione di messaggi forti sull’uso del casco, delle cinture di sicurezza, sugli effetti di alcool e droghe.