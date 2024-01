"A mia figlia disabile non arrivano i soldi"

CASTELFRANCO

"Mia figlia diversamente abile percepisce dallo Stato l’indennità ’Vita indipendente’ per pagare la badante. Lo Stato manda i soldi alla Società della salute e loro che il 15 di ogni mese deve fare il bonifico. A novembre non l’ha fatto e neppure a dicembre. Quando ho chiesto spiregazioni arrabbiandomi non poco mi hanno detto che il 5 gennaio avrebbero mandato gli arretrati. A oggi non è arrivato niente. Ho richiamato e mi hanno detto che li manderanno il 20". A protestare pubblicamente è Patrizia Rossi di Castelfranco. "E’ una presa in giro – aggiunge – La badante vuole riscuotere e ha ragione, ma mia figlia i soldi non ce li ha perché ha usato quelli della sua pensione per pagarle la tredicesima. Informo queste persone che mi sono già rivolta alla Guardia di Finanza". "Mia figlia, e tutti noi – conclude Patrizia Rossi – abbiamo passato Natale e capodanno difficili. Mia figlia non ha potuto fare un pensierino alla figlia e al nipote e la spesa ce l’ha portata un’amica. E’ umiliante trovarsi in carrozzina e passare anche questi momenti".