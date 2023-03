Trasporti, Veneri-Capecchi (Fdi): “Interrogazione all’assessore Baccelli”

vaneri

Arezzo, 15 marzo 2023 – “Presenteremo un’interrogazione urgente all’assessore regionale ai Trasporti Baccelli per sapere come intende muoversi la Regione per evitare che ogni volta Trenitalia prenda decisioni in autonomia e senza confrontarsi con i comuni. E’ stato modificato l’orario di un treno regionale molto utilizzato dagli studenti di Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola, una variazione avvenuta da alcuni giorni senza alcun preavviso e senza neppure avere aggiornato gli orari ufficiali” dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti.

“E’ stato soppresso il treno regionale 18711 che partiva da Arezzo alle ore 12,56 diretto a Chiusi con fermate a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago. Al suo posto è stato istituito il treno regionale 18713 delle 13,10 che, però, non ferma più né a Castiglion Fiorentino né a Camucia, complicando non poco la vita agli studenti e ai pendolari dei comuni della Valdichiana, che si trovano costretti a posticipare in maniera considerevole il ritorno a casa un disservizio che non deve passare in sordina, Trenitalia deve dare risposte e la Regione confrontarsi con il gestore -sottolineano Veneri e Capecchi- Tra l’altro, dal territorio ci fanno notare che tale corsa è stata sempre caratterizzata dalla presenza di molti cortonesi e castiglionesi”.