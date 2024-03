“Servizi all’infanzia: occorre aumentare l’offerta pedagogica e sostenere le famiglie”

Arezzo, 8 marzo 2024 – “Scelgo Arezzo ha sempre avuto come priorità quella di stimolare la Giunta Ghinelli, attraverso proposte concrete. Un metodo che ha coinvolto, fra i vari temi, l’ampliamento dei servizi all’infanzia tramite specifici emendamenti al bilancio. Non ci stancheremo di ripetere che occorre investirvi perché il nido e l’offerta pedagogica che deriva deve diventare un diritto per tutte le bambine e tutti i bambini, perché le famiglie, e le madri in particolare, hanno necessità di conciliare i tempi vita/lavoro senza che le assenze vadano a compromettere le competenze, perché non è accettabile un gap salariale a danno delle donne, perché l’attrattività di un territorio si misura anche sulla qualità dei servizi offerti alle famiglie.

Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni e la recente volontà dell’assessore Lucia Tanti di intervenire in modo più deciso dopo tante promesse, rileviamo l’aumento delle liste di attesa nella fascia dei 3-12 mesi e pochi passi in avanti nella modulazione degli orari durante la giornata e nei periodi estivi. Per quanto ci riguarda continueremo a fare proposte e a vigilare, ma è chiaro che ancora siamo lontani dal risultato, spesso sbandierato dalla Giunta Ghinelli e dalla maggioranza che la sostiene, delle liste di attesa azzerate. In tanti restano fuori dai bandi e questo significa che i servizi all’infanzia del Comune di Arezzo non rispondono alle reali esigenze”.