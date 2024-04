Mazzeo è candidato alle Europee: “Una grande emozione”

Firenze, 29 aprile 2024 – Antonio Mazzeo è ufficialmente candidato per il Partito Democratico alle elezioni europee. L’attuale presidente del consiglio regionale della Toscana scende in campo per un posto a Bruxelles.

"Oggi – scrive sui social – ho firmato l’accettazione della candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione Italia centrale dell’8 e 9 giugno nelle liste del Partito Democratico. È una grande emozione perché l’Europa per me rappresenta un ideale di unità e di speranza, ispirato dai sogni visionari di grandi figure come Altiero Spinelli a Ventotene, dalla passione e dedizione di David Sassoli e dall’impegno e dagli insegnamenti di don Lorenzo Milani. Questi principi sono la mia bussola, la guida che intendo seguire nel costruire un’Europa più giusta e solidale, che si prenda cura di ogni persona. Costruiamo insieme l’Europa dei nostri sogni. La vostra voce e il vostro sostegno saranno fondamentali in questo cammino. Andiamo avanti, insieme