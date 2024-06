Ora Ghinelli: “Sulla tragedia del Giotto dal Pd posizione indegna”

Arezzo, 24 giugno 2024 – “Sulla tragedia del Giotto dal Pd posizione indegna”, la nota di Ora Ghinelli “Se Tanti e Carlettini sono colpevoli per questa vicenda allora Funaro è colpevole per Kata?”

“Leggere questa mattina, peraltro con un certo ritardo, che secondo il Pd la tragedia del Giotto è da attribuire alle presunte mancanze del vice sindaco Tanti e dell'assessore Carlettini lascia, più che perplessi, decisamente indignati. Quello che il vice sindaco Tanti e l'assessore Carlettini hanno fatto e stanno facendo per le loro deleghe è sottoposto al giudizio degli aretini e ci sembra fuori luogo oggi fare l'elenco delle molte cose fatte e dei tanti risultati raggiunti. Ciò che invece oggi ci interessa è sottolineare la sconcertante e inqualificabile nota del Pd che tuttavia, se la vogliamo prendere sul serio, dovrebbe portarci a concludere per esempio che della scomparsa di Kata a Firenze sia responsabile Sara Funaro, o che del femminicidio di Giulia Cecchettin sia responsabile Zaia. Ma veramente il Pd ritiene di dare le colpe politiche e morali agli amministratori locali delle tragedie che si consumano nelle nostre città? Rimaniamo veramente senza parole rispetto a questa posizione che ci immaginiamo non coincida con quella del Pd aretino e, data la gravità delle affermazioni, anche di quello toscano. Quello che è successo al Giotto è un fatto gravissimo che interroga tutto il sistema: l'unica reazione che nessuno fino ad oggi ha inteso avere è stata quella di dispensare colpe. Purtroppo lo stile rispettoso e attento della città di Arezzo è stato interrotto da una nota politica scomposta e di rara stupidità”.