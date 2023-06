Domenica a Firenze per il ministro: Salvini in centro con la figlia

Firenze, 18 giugno 2023 – Ormai è un habituè del capoluogo toscano. Il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Matteo Salvini ha trascorso la domenica 18 giugno a Firenze. D’altronde è fiorentina Francesca Verdini, la sua compagna.

Salvini: "Sono toscano di adozione”

E molti weekend Salvini li trascorre in Toscana. Sulla sua pagina Facebook ha postato una foto con la figlia, Mirta, in piazza del Duomo. Una giornata da semplice turista dunque in vista dei prossimi impegni istituzionali del Governo. Mirta è la secondogenita del ministro, nata dalla relazione con la ex compagna Giulia Martinelli.

“Due passi per Firenze con la Mirta. Buona domenica Amici”: questo il messaggio sui social network che accompagna la foto.

Lo scorso 15 maggio Salvini aveva partecipato a una visita istituzionale nel capoluogo toscano per l’avvio dei lavori per la realizzazione del passante ferroviario e della stazione dell’Alta Velocità di Firenze.