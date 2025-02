Arezzo, 13 febbraio 2025 – «La maggioranza di Montevarchi è salda e la fiducia nel sindaco è totale». La nota del Commissario provinciale di FDI Sen. Simona Petrucci, consigliere comunale di Montevarchi Luciana Scancariello, l'assessore del comune di Montevarchi Lorenzo Allegrucci

Fratelli d’Italia condivide ed è pienamente parte integrante del progetto amministrativo del sindaco Chiassai. Lo è nella visione strategica e nella valutazione più che positiva del lavoro fatto in questi anni al servizio dei cittadini di Montevarchi. Ovviamente può capitare, all’interno di una coalizione fondata su un rapporto franco ma leale, una discussione sui temi tra chi da anni amministra con l'obiettivo chiaro di fare il bene di Montevarchi. Non cadiamo nella trappola di chi cerca di strumentalizzare una normale dialettica politica. Avanti, quindi, tutti insieme per portare a termine gli obiettivi di mandato.

il Commissario provinciale di FDI Sen. Simona Petrucci

Il consigliere comunale di Montevarchi Luciana Scancariello

L'assessore del comune di Montevarchi Lorenzo Allegrucci