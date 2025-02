Arezzo, 21 febbraio 2025 – Il coordinamento Provinciale di Forza Italia Arezzo a sostegno delle candidature a Governatore della Regione Toscana annunciate da Forza Italia dell’On. Deborah Bergamini, Vice Segretario Nazionale e del Consigliere Regionale Marco Stella Segretario regionale.

Come Coordinamento Provinciale di Arezzo esprimiamo soddisfazione e sostegno delle candidature a Governatore della Regione Toscana annunciate oggi da Forza Italia dell’On. Deborah Bergamini, Vice Segretario Nazionale e del Consigliere Regionale Marco Stella Segretario regionale.

L’indicazione condivisa della Segretario Nazionale, Antonio Tajani e dalle Segreteria Regionale di Forza Italia, proviene dopo un lungo periodo di ascolto di questi mesi nei quali il nostro Movimento Politico è cresciuto in termini di voti e di Tessere, arrivando a completare entro queste mese in Tutti i Comuni della Toscana i Congressi che eleggeranno i Segretari Comunali.

Ringraziamo la disponibilità dell’On. Bergamini che nonostante i suoi impegni Nazionali ed Internazionali , all’interno del PPE famiglia politica alla quale appartiene Forza Italia, è sempre stata presente sul territorio, e il lavoro in Consiglio regionale e dentro il Partito del nostro segretario Regionale Marco Stella.

Ribadiamo che per noi la coalizione di Centrodestra, è elemento imprescindibile per presentarsi alle elezioni, è stato il Presidente Berlusconi ad inventarla è nel dna di Forza Italia.

Le proposte di candidature espresse dai partiti sono elemento di vitalità del Centrodestra, e di una dialettica sui contenuti che sarà proficua anche per la stesura del programma elettorale.

Siamo consapevoli che andranno al voto 6 Regioni in Italia, le candidature sono a disposizione del Tavolo Nazionale, nella speranza che si riesca ad individuare il candidato unitario il prima possibile.

Forza Italia continuerà nei prossimi mesi la campagna elettorale con la propria attività i propri valori e le proprie idee

Il Territorio aretino ho bisogno di una forte attenzione soprattutto della istituzione Regione.

Per questo riteniamo che Forza Italia possa dare quel contributo di idee e proposte per sostenere e rafforzare il tessuto produttivo della nostra provincia

A livello di regione Toscana tra le nostre iniziative programmatiche, intendiamo aiutare davvero le imprese con incentivi e sgravi per chi assume

Facciamo proposte in questo senso per offrire concreto supporto per sviluppare ulteriormente le loro attività e per mantenere e sviluppare il tessuto produttivo ed occupazionale in Arezzo e Provincia .

Intendiamo al tempo stesso sostenere con iniziative concrete cittadini e liberi professionisti e le famiglie

Con proposte immediatamente realizzabili a partire dalla battaglia regionale che stiamo facendo, contro aumento aliquota irpef, cosi come quella contro il pagamento della fi-pi-li.

Ci stiamo battendo per una Sanità più vicina ai cittadini azzerando le liste di attesa e riorganizzando il modello delle 3 asl, e per fare le infrastrutture che fin qui a causa dei veti della sinistra sono sempre mancate provocando una carenza di competitività per le nostre imprese.