Arezzo, 24 maggio 2025 – Forza Italia Arezzo: prosegue il tesseramento 2025 e nuove campagne tematiche territoriali

Forza Italia ha dato il via a una serie di iniziative nella provincia di Arezzo per promuovere il tesseramento al partito per l’anno 2025, accompagnate da campagne tematiche territoriali.

Le iniziative, in linea con le direttive del segretario nazionale On. Antonio Tajani, riscontano un’ampia partecipazione di cittadini, a conferma del crescente sostegno alla linea politica di Forza Italia.

I coordinamenti comunali di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e Montevarchi, insieme a dirigenti e simpatizzanti, sono impegnati attivamente in questi giorni, per coinvolgere la cittadinanza.

Ad Arezzo città verranno organizzate le giornate relative a temi quali la mobilità, la sanita, lo sport e gli incontri con le categorie economiche.

Saranno l'occasione per presentare quanto fatto da Forza Italia dove governiamo e illustrare le proposte del partito regionale e nazionale su varie tematiche

A Cortona, in particolare, Forza Italia prosegue il dialogo con le categorie economiche, promuovendo Terontola come possibile sede di una zona interporto per il trasporto merci, un progetto strategico per lo sviluppo economico del territorio.

A Sansepolcro la sede comunale di Forza Italia è aperta nel fine settimana per incontrare iscritti simpatizzanti e parlare di possibili attività con importanti ricadute occupazionali per la valtiberina.

A Montevarchi è in previsione una iniziativa dei giovani di Forza Italia relativa al disagio giovanile, tema assolutamente sentito e di grande attualità

“Le attività dimostrano la vitalità di Forza Italia nella nostra provincia – dichiara Bernardo Mennini, Segretario Provinciale di Arezzo –. La grande attenzione sui nostri temi da parte dei cittadini conferma il radicamento del partito e il sostegno ai valori ed alle idee che rappresentiamo, come già emerso alle ultime elezioni europee, dove Forza Italia nella nostra provincia ha raggiunto ottimi traguardi elettorali.

Gli ultimi sondaggi danno a Forza Italia in Regione Toscana in forte crescita grazie al lavoro di tutto il nostro partito a livello Regionale, guidato dal coordinatore Marco Stella

Riteniamo che il supporto di ogni singola provincia sia fondamentale per conseguire un risultato elettorale importante nelle prossime sfide elettorali, le regionali nell' autunno prossimo e le amministrative 2026

Le iniziative di tesseramento proseguiranno nei prossimi giorni, con gazebo e incontri organizzati in diversi comuni della provincia. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected].