Pd, l’area di Energia Popolare promuove un incontro a Firenze

Firenze, 19 ottobre 2023 – Energia Popolare, l'area politico-culturale costituitasi in occasione dell'ultimo congresso del Pd attorno alla candidatura a segretario di Stefano Bonaccini, ha iniziato a strutturarsi sui territori per dare il proprio contributo alle battaglie politiche che il Pd sta portando avanti in Parlamento e nelle città “contro le scelte inique e pericolose del governo Meloni e per promuovere nel Paese idee e proposte realmente in grado di garantire crescita e giustizia sociale”, si legge in un comunicato.

Dopo la due giorni di riflessione e dibattito svoltasi nello scorso luglio a Cesena, una seconda iniziativa nazionale di Energia Popolare si svolgerà sabato 28 ottobre a Firenze. In questo percorso, in Toscana, all'assessore regionale Leonardo Marras e alla sindaca di Empoli Brenda Barnini viene affidato il compito di coordinare il lavoro di radicamento territoriale di coloro i quali si riconoscono nel programma e nei valori proposti da Energia Popolare.