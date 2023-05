Elezioni amministrative: Toscana, Umbria e Liguria al voto. Si scelgono 40 sindaci

Firenze, 14 maggio 2023 – Elezioni amministrative, ci siamo. In questa domenica 13 maggio si aprono le urne in quaranta comuni tra la Toscana (29), l’Umbria (7) e la provincia di Spezia (quattro le amministrazioni al voto).

Quando, come e dove si vota

Cosa c’è da sapere sulle elezioni

Vengono eletti i sindaci e i consigli comunali. In alcuni casi i primi cittadini chiedono la conferma per un secondo mandato. In altri ci sarà un nuovo volto alla guida della città.

Le città al voto

Un momento importante per la democrazia, una messa alla prova delle tenuta delle coalizioni. Le urne chiuderanno oggi alle 23 per riaprire lunedì mattina alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. A quel punto si andrà alla conta dei voti. Da ricordare che nei comuni con più di 15mila abitanti si va al ballottaggio qualora nessuno dei candidati raggiunga oltre il 50% dei voti.

Per votare servono un documento valido e la tessera elettorale.