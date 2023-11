“Istituiamo l’educazione all’affettività nelle scuole”, Iacopo Melio e il Pd Toscana lanciano la campagna

Firenze, 27 novembre 2023 – Continua la battaglia di Iacopo Melio e del Pd Toscana contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza di genere. “Ora educazione!” è il nome della campagna lanciata oggi dai dem per introdurre l’educazione all’affettività, all’emotività e alla sessualità nelle scuole.

Sui social il consigliere regionale del Pd Melio fa ricorda: “A maggio 2022 portai nel Consiglio regionale della Toscana una mozione sul tema, approvata a settembre 2022”. E aggiunge: “Mercoledì scorso, in una riunione con i capigruppo Pd della Toscana, è stato deciso di portare un ordine del giorno collegato alla mia mozione in tutti i consigli comunali, in modo da dare maggiore forza a questa proposta”.

“Adesso con questa campagna dal basso condivisa dalle Istituzioni regionali e locali – aggiunge Melio – chiediamo a gran voce la necessità di una legge nazionale in materia. Sono anni, infatti, che ribadisco l’esigenza di un momento scolastico specifico, svolto da professionisti specializzati, dedicato all’affettività e rivolto non solo alle ragazze e ai ragazzi ma che coinvolga anche le loro famiglie. Per questo, anche se tardi, è il momento di dire “Ora Educazione!”, affinché quanto di drammatico accade a centinaia di donne ogni anno non sia vano”.