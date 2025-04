Arezzo, 4 aprile 2025 – Dazi, Casucci: “Mettere da parte i colori politici e fare di tutti per salvaguardare le nostre imprese”

Il Consigliere Casucci ha depositato una mozione sui dazi statunitensi che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale

L' annuncio del Presidente Trump sull'introduzione dei dazi americani nei confronti del mercato europeo, ha generato insicurezza e preoccupazione anche tra gli imprenditori toscani che chiedono a gran voce lumi sul proprio futuro. A tal proposito il Consigliere Regionale Marco Casucci ha depositato una mozione, sottoscritta anche dal collega di gruppo Andrea Ulmi, che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale e volta ad impegnare l'assise a sostenere ogni iniziativa promossa dal Governo, utile a tutelare il Made in Italy e a promuovere un dialogo tra le parti interessate, inclusi gli imprenditori, le associazioni di categoria, i sindacati regionali per definire una strategia condivisa. "L’imposizione dei dazi Usa - ha spiegato Casucci - è un grosso contraccolpo per l’Italia, per l’Europa e per i mercati mondiali; proprio per questo bisogna tenere in considerazione ogni dinamica al fine di garantire un equilibrio tra le parti e valutare attentamente i pro e i contro, ascoltando tutti gli stakeholder per evitare una guerra commerciale e innescare una spirale recessiva che avrebbe conseguenze gravissime per la nostra economia, per le imprese, i lavoratori, le famiglie. Dividere oggi - continua Casucci - il più grande e importante mercato del mondo sarebbe un errore. L'imposizione dei dazi Usa, accende un focus importante anche sull'economia della Toscana da sempre Regione dalle mille risorse la cui storia parla della moda, del settore orafo o di quello agroalimentare. I numeri anche recentemente diffusi dalla stampa locale destano preoccupazione per l'impatto che tale decisione può avere nella nostra economia, per questo - conclude Casucci - chiedo all'intero Consiglio Regionale di mettere da parte i colori politici ed accogliere questa mia proposta al fine di tendere una mano a quei comparti che da secoli rappresentano con orgoglio la Toscana nel mondo"