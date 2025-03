Arezzo, 6 marzo 2025 – “Condivido la proposta di un partito di governo: l’Italia deve uscire dall’organizzazione mondiale della sanità”. La

mozione del consigliere comunale Michele Menchetti

“Mi sarei aspettato questo passo da un partito di maggioranza o da quest’ultima nel suo complesso ma visto che nessuno si muove e che, come da sempre sostengo, le buone idee non sono di destra o di sinistra mi attivo personalmente, depositando una mozione all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale con cui chiedere al sindaco di Arezzo di sostenere l’uscita dell’Italia dall’organizzazione mondiale della sanità così come prevede un disegno di legge depositato in Parlamento e che ha come primo firmatario il senatore Claudio Borghi.

Poche settimane fa il neo-presidente degli Stati Uniti ha deciso l’immediata uscita da quella organizzazione e in seguito anche l’Argentina ha intrapreso questa strada.

Nell’atto depositato dal senatore si può leggere che l’OMS produce enormi spese ed è finanziata in maniera importante da fondazioni private e case farmaceutiche, che un terzo del bilancio, oltre un miliardo di dollari, va al personale in forma di stipendi, un altro terzo in consulenze, poi c’è una buona fetta spesa per viaggi in giro per il mondo mentre per medicine e apparecchiature mediche in Africa sono investiti soli 45 milioni di dollari. Durante il Covid, l’OMS non ha svolto quel ruolo indispensabile per cui è nata e maggio chiederà a tutti gli Stati membri di firmare il cosiddetto ‘Trattato pandemico’ vedendosi garantiti ampi poteri durante periodi emergenziali. Si tratta di spunti e considerazioni condivisibili e tali da giustificare la cessazione immediata dei finanziamenti italiani e ogni passo propedeutico all’uscita dell’Italia da questo consesso”.