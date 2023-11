Arezzo, 24 nonvembre 2023 – Ceccarelli e De Robertis (Pd), dalla Regione un ulteriore impulso per la rete irrigua in Valtiberina e Valdichiana

Dall’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio regionale arrivano le risorse per compiere un passo in avanti verso il completamento della rete irrigua che consente di distribuire sul territorio le preziose acque dell’invaso di Montedoglio.

“Si tratta di contributi importanti – spiegano il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis – che confermano l’impegno della Regione, avviato fin dalla fine degli anni 90’, per sostenere la realizzazione di un sistema irriguo indispensabile per lo sviluppo di agricoltura di qualità in Valtiberina e in Valdichiana. Con l’ultima variazione di bilancio, siamo riusciti a garantire le risorse necessarie alla progettazione del distretto irriguo compreso tra i comuni di Sansepolcro e Anghiari, per un totale di circa 630 ettari. Il finanziamento di 350mila euro sarà destinato all’Unione dei comuni della Valtiberina. Accanto a questo, sono state reperite anche le risorse, pari a circa 800mila euro necessarie per completare e rendere operativo il distretto 8 di Castiglion fiorentino.”