Arezzo, 5 giugno 2025 – “Cantiere di via Fiorentina: disagi e insicurezza”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti

“Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta agli assessori Marco Sacchetti e Alessandro Casi in merito ai gravi disagi e pericoli riscontrati nell’area del cantiere finalizzato alla realizzazione del nuovo incrocio di via Fiorentina. Al di là della scarsità di cartelli indicatori in tutta la zona, alcune segnalazioni pervenutemi evidenziano una situazione critica per i pedoni provenienti da via Golgi. Questi ultimi, dopo aver attraversato, non proprio senza rischio, la carreggiata nei pressi del semaforo provvisorio, si trovano costretti a percorrere via Pergentino, difficoltosa per chi deve muoversi in carrozzina, poco illuminata e con molta vegetazione. Tanto da compromettere la percezione di sicurezza dei passanti. Gli assessori sono al corrente di questa situazione e come intendano intervenire?”