Willis, l’incubo di Milano: "Ma ero ’solo’ in fiducia"

Payton Willis è sceso in campo a Milano ed ha iniziato a martellare la retina come se non ci fosse un domani. Alla fine ne ha segnati 31 come se niente fosse e soprattutto del tutto ignaro che in quel preciso momento lui e tutta la squadra avevano scritto una pagina di storia della Pistoia dei canestri. "Non sapevo che fossimo di fronte ad un successo storico per la nostra società – afferma Willis – sapevo che Milano è una squadra forte, che gioca l’Eurolega, ma noi siamo andati lì e abbiamo combattuto al meglio riuscendo a portare a casa una vittoria davvero molto importante". Mettere a referto 31 punti contro i migliori d’Italia non è cosa di poco conto: magari Willis ha sentito particolarmente la sfida contro Milano oppure molto più semplicemente è stata una serata in cui tutto è filato liscio. "Sulla mia prova in campo, devo dire che ho sentito fiducia al tiro fin dall’inizio – prosegue – e quindi ho capito che era una buona giornata di feeling col canestro come, per fortuna, è successo anche altre volte in questo inizio di stagione: non c’erano stimoli particolari". E dire che non era facile pensare ad un vittoria dell’Estra soprattutto dopo il primo tempo chiuso dai bancorossi sotto di 14 punti. Rimontare Milano in casa non è un’impresa di poco conto ma Pistoia lo ha fatto.

"L’aspetto che ci ha permesso di portare a casa la vittoria è stato l’atteggiamento difensivo – spiega la guardia biancorossa – abbiamo visto, infatti, che per 40’ l’attacco ha sempre girato e produceva punti mentre nei primi due quarti la nostra difesa non era al meglio visto che non riuscivamo a fermarli. Così, quando nel terzo quarto abbiamo migliorato su quest’aspetto, si è ridotto il gap e la partita è cambiata davvero". La soddisfazione per la vittoria è stata smorzata dall’infortunio occorso a Varnado, ma Willis è sicuro che la squadra saprà come ovviare al problema. "Sicuramente l’assenza di Jordon è importante all’interno della nostra squadra – prosegue Willis – ma il gruppo c’è e la vittoria di domenica non è frutto soltanto delle performance mia e di Charlie Moore. In queste settimane dovremo fare tutti quanti un passo in avanti importante perché ogni componente della squadra dovrà mettere un mattoncino in più per far passare questo momento il prima possibile. E riaverlo così in campo". Intanto l’Estra si presenterà alla sfida di sabato sera contro Napoli senza Varnado per una sfida molto importante e delicata. "Ci stiamo iniziando a preparare in vista di sabato – conclude Willis – anche se dobbiamo ancora preparare il piano partita. Napoli è in testa alla classifica ed è una buona squadra, l’abbiamo affrontata nella pre-season dove abbiamo visto quelle che sono le loro caratteristiche e, sicuramente, prenderemo degli spunti anche da quel match".

Maurizio Innocenti