Volley - Serie D. Bottegone e Buggiano. Squilli vincenti per due

Due vittorie squillanti, di Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano, due sconfitte di misura per Volley Aglianese e Delfino Pescia: è questo il bilancio del 7° turno di ritorno dei tornei di serie D. Nel girone B di D "gentil sesso", il miglior Bottegone stagionale travolge 3-0 (11, 23, 15 i parziali) a domicilio Porcari e, approfittando delle concomitanti battute d’arresto di Prato e Cerretese, si porta al secondo posto della classifica a 50, a 5 lunghezze da San Miniato primo della classe. "Trascorreremo una buonissima Pasqua", esultano all’unisono i dirigenti Athos Querci e Luigi Speciale. Bel 3-1 (23-25, 25-21, 28-26, 25-16) per Buggiano in casa con Empoli e settima posizione in graduatoria con 27 punti. Un bravo all’allenatrice Alessandra Pellegrini e a Verreschi, Maceo, Grossi, Bandecchi, Focosi, Di Cicco, Bagni, Baldanzi, Chiti, Romol e Sturlini, protagoniste in campo. Nel girone C di D donne, l’Aglianese-2 di coach Luca Lazzarini ha venduto cara la pelle contro Livorno: alla fine 3-2 (18-25, 25-20, 25-22, 21-25, 15-11) per le labroniche. Neroverdi penultime a 20, ma in corsa per la salvezza, visto che sono in scia alle altre. Infine, nel girone B di D uomini, il Delfino è caduto 3-2 (25-14, 25-22, 18-25, 19-25, 15-7) a Empoli. Delfino penultimo a quota 14 assieme a Camaiore.

G.B.