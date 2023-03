Volley minors Primo posto Blu Bene Bottegone

I primi verdetti. In serie C femminile, il Blu Volley Quarrata di Torracchi strapazza a Fucecchio 3-0 (9, 18, 14) le locali conquistando il primo posto matematico nel girone B (Quarrata 56, Le Signe 47 a due giornate dal termine della regular season). Ora avrà due possibilità per approdare in B2 nazionale. Nello stesso raggruppamento, sconfitta di misura (3-2; 25-20, 21-25, 16-25, 26-24, 15-13) a Castelfiorentino del Volley Aglianese di coach Targioni: neroverdi che scendono al sesto posto della classifica con 32 punti. In D femminile, il Bottegone di Barbiero sconfigge 3-0 (20, 20, 19) la Valdiserchio e rafforza il primato in graduatoria: ha 51 punti contro i 49 di Porcari e Calenzano. Nuovo k.o. (3-0; 19, 24, 24) a Certaldo per la Zona Mazzoni del bulgaro Jancov, priva di Alamanni, Spiniello e Borghi. Biancorossi penultimi a 4. "Tutto facile – osservano da casa quarratina –, ma il difficile arriva ora". "Partita combattuta, tranne il primo set", sostiene l’attaccante aglianese Sofia Quadrino. "Siamo matematicamente nei play off. Domenica a Calenzano per il primo posto", fa sapere da Bottegone Athos Querci.

Gianluca Barni