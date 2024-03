Valdinievole protagonista con Biondi

Sono settimane intense, ricche di soddisfazioni per il Judo Valdinievole Montecatini. Il sodalizio, infatti, sta raccogliendo quanto seminato negli scorsi mesi. Al palasport di Piombino, ad esempio, Alessio Biondi si è imposto in due combattimenti della categoria chilogrammi 55, qualificandosi ai Campionati Italiani Juniores A2 che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 marzo a Leini, in provincia di Torino. Un obiettivo fortemente desiderato dal judoka borghigiano e da tutto lo staff tecnico termale, che non ha trattenuto la propria gioia. Buona anche la prova di Michele Vitiello nel Campionato Regionale Toscano Esordienti A Trofeo Coni. Il giovane atleta è riuscito a ottenere la medaglia di argento aggiudicandosi quattro combattimenti su cinque disputati. Prosegue, quindi, il buon periodo della società valdinievolina, presieduta da Marco Spinelli. Adesso atleta, tecnici e dirigenti si sposteranno in Piemonte per tentare una nuova impresa.

G.B.