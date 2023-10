Una beffa atroce per l’Estra Pistoia. Dominio a Varese, poi il crollo finale

VARESE

83

PISTOIA

82

OPENJOBMETIS VARESE: Shaid 1, Cauley-Stein 19, Ulaneo, Woldetensae 6, Moretti 16, Librizzi, Hanlan 16, McDermott 9, Brown 16, Virginio n.e. Bottelli n.e. All. Bialaszewski.

ESTRA PISTOIA: Willis 14, Della Rosa 6, Moore 17, Saccaggi 6, Del Chiaro 6, Wheatle 6, Hawkins 9, Ogbeide 14, Basile 4, Farinon n.e. All. Brienza.

ARBITRI: Attard, Bettini, Pepponi.

PARZIALI: 27-26; 44-49; 62-73.

NOTE: tiri da due Varese 2225, Pistoia 2036. Tiri da tre Varese 824, Pistoia 1032. Rimbalzi Varese 29, Pistoia 40.

Una beffa atroce. Peccato, non c’è altro da dire. L’Estra Pistoia ha dominato la partita inaugurale con Varese praticamente per quasi quattro quarti, vedendo svanire la vittoria agli sgoccioli del match. E avendo pure dalla propria il possesso del possibile successo a pochi secondi dalla fine. Ma questa è la serie A: spietata e terribile. Nonostante le difficoltà della vigilia, il primo tempo dell’Estra Pistoia è da stropicciarsi gli occhi: praticamente perfetto. Varese prova ad approfittare dei minuti iniziali di ambientamento di Pistoia piazzando un primo strappo (16-7), ma non appena l’Estra di scrolla di dosso l’emozione del debutto la musica cambia.

Pistoia reagisce con un parziale di 2-12 e non solo ricuce lo strappo ma si porta in vantaggio (18-19) a 3’50’’ dalla fine del primo quarto. Da lì fino alla fine le due squadre vanno a braccetto fino al 27-26 finale. Nel secondo quarto la partenza dell’Estra è devastante: parziale di 0-14 e più 11 dopo 3 minuti (27-38). La difesa di Pistoia mette in crisi Varese che non riesce a trovare il bandolo della matassa, l’attacco pistoiese va di pari passo e così l’Estra prende in mano il match andando al riposo sopra di 5 punti (44-49).

Gli uomini di Brienza sono padroni della partita e continua a macinare gioco e punti mandando il tilt Varese, che non riesce a trovare le contromisure giuste per fermare la squadra biancorossa che chiude sul +11 (62-73) il terzo quarto. L’Estra arriva all’ultimo periodo forte di un vantaggio consistente ma Varese non ha intenzione di alzare bandiera bianca e a metà quarto riesce a recuperare lo svantaggio arrivando al -5 (70-75). Pistoia, complice anche la difesa di Varese che alza il livello, sente la pressione e perde in lucidità commettendo una serie di errori che consentono agli avversari di rientrare sul -3 a poco più di due minuti della fine (77-80).

Moretti, l’ex do turno, sale in cattedra e con una tripla impatta il match sull’82-82 a un minuto dalla fine. Ogbeide invece sbaglia tutto: due canestri fatti, i tentativi dalla lunetta e il tiro finale che avrebbe potuto regalare il successo ai biancorossi. E invece sulla sirena sono i padroni di casa a far festa.

Maurizio Innocenti