"Tre Nuovi Innesti per la Pistoiese: Ecco i Calciatori"

Fuochi d’artificio in casa Pistoiese. Gli arancioni ieri hanno ufficializzato altri tre innesti che arrivano a puntellare la rosa a disposizione del neo allenatore Gabriel Parigi.

A dare notizia dei nuovi acquisti è la società, che ha annunciato di "aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con i calciatori Duilio Evangelista, Leonardo Pio Trezza e Federico Mataloni, tutti e tre svincolati". Per quanto riguarda il primo, si tratta di un ritorno in arancione: con la maglia della Pistoiese, nella scorsa stagione ha collezionato cinque presenze. Il trequartista classe ’95 in carriera ha vestito la casacca dell’Avellino (la squadra della sua città) fin dalla gioventù, affrontando la trafila delle giovanili fino all’esordio in prima squadra. In seguito ha militato nel Fondi, nell’Isernia, nell’Arezzo e nel Città di Castello in Serie D (45 gettoni), ma ha anche calcato i campi di Serie C con il Matera e con l’Avellino.

Trezza è un’ala classe 2002, cresciuta nel settore giovanile di Reggiana, Parma e Lecce. La sua carriera è proseguita poi fra Puteolana, Paganese e Nuova Florida. Infine, Matalano è un portiere di 21 anni che conta 47 presenze in Serie D, totalizzate con le maglie del Grassina e del Lamezia Terme. Nel suo curriculum anche un’esperienza al Siena in Serie C, con un gettone in Coppa Italia di categoria.

Contestualmente, la Pistoiese ha annunciato la conclusione dei prestiti di Nicolò Goffredi e Samuele Diodato, rientrati rispettivamente al Bologna e all’Empoli.