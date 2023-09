Traini soddisfatto della rosa allestita per l'Aglianese: "Fatto in fretta, eventuali correttivi a novembre" - CALCIO

"Ora possiamo dire che l’organico è al completo". Mauro Traini, direttore dell’area tecnica dell’Aglianese, è sicuro. Siamo dunque arrivati alla quadra, almeno fino alla nuova finestra di mercato di novembre, di una costruzione avvenuta in tempi strettissimi e a ritmi molto serrati. Traini lascia socchiusa la porta degli ingressi solo all’eventualità di "una quota del 2005 in un ruolo che potrebbe esserci utile". Alla riapertura del mercato in autunno il club neroverde farà un primo bilancio sulla rosa allestita in estate. "Abbiamo fatto la campagna acquisti con molta velocità – dice – sapendo che si possono anche fare dei ritocchi ma a novembre-dicembre meno avremo da cambiare e più vorrà dire che l’organico attuale avrà dato buona prova di sé". L’inizio è stato più che soddisfacente nelle prime due partite ufficiali: vittoria per 3-1 e passaggio del turno in Coppa col Ponsacco e successo per 3-2 nel primo turno del campionato contro il Borgo San Donnino. "Il campionato è difficile – afferma Traini – e le altre squadre sono avvantaggiate dal fatto di avere giocatori che già erano insieme nella passata stagione. Ma soprattutto il nostro girone è molto complicato perché ci sono diverse squadre attrezzate e forti, non solo Pistoiese, Prato, San Giuliano City, ma anche Carpi, Forlì, Ravenna. Negli altri gironi le squadre che emergono per potenzialità sulle altre sono tre-quattro, da noi sono di più e quindi c’è da aspettarsi un grande equilibrio". Stamani la rifinitura della truppa di Maraia prima della trasferta a Imola.

Giacomo Bini