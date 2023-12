Tiro a segno. Tsn Pistoia, che premio per Francalanci

Grossa soddisfazione per il Tiro a segno nazionale di Pistoia. Allo Stadio Olimpico di Roma Enrico Francalanci, tiratore pratese iscritto al Tsn di Pistoia, ha ricevuto la medaglia d’oro e il certificato d’eccellenza per essersi aggiudicato la finale del Campionato italiano Brac Italia Libertas per il tiro ad aria compressa a 25 metri nella categoria LVA Unlimited B dalle mani del presidente nazionale della Libertas. Da un anno in pensione, Francalanci aveva vinto a Fucecchio nel giugno scorso la gara tricolore, classificandosi al primo posto nella sua categoria, la Light Varmint Air Unlimited B, con il punteggio di 488,08, che è stato il più alto fatto registrare in tutte le categorie. La medaglia d’oro e il certificato d’eccellenza che gli sono stati consegnati a Roma nel corso della cerimonia allo Stadio Olimpico, appaiono dunque più che meritati. "Siamo contenti per lui, che ha ottenuto risultati importanti, e per noi, essendo un nostro tesserato – fanno sapere dal Tiro a segno nazionale di Pistoia –. Francalanci ha saputo unire al meglio le province di Pistoia e Prato".

Gianluca Barni