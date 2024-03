Terza categoria. Prosegue il grande duello fra Olmi e Chiesina Uzzanese

Un duello entusiasmante, che su queste basi promette di proseguire sino alla fine della regular season. Il campionato di Terza categoria riprenderà a pieno ritmo il mese prossimo, considerando la sosta per le festività di Pasqua. Sono le prime due in classifica a dettare il ritmo, a partire dall’Olmi capolista,che guida la classifica con 67 punti dopo il 2-0 esterno sul Cerbaia griffato da Gregolon e Maresia. Il Chiesina Uzzanese non appare tuttavia propenso a fare sconti e continua a mettere pressione alla prima della classe, mantenendo la seconda posizione a quota 64: Pirito, Formato e Tondi hanno messo la firma sul 3-2 casalingo sul Bioacqua. Più staccato c’è il Bugiani Pool 84: una doppietta di Nappini ha certificato il 2-1 sul Capostrada consolida il terzo posto. L’attuale svantaggio di dodici punti nei confronti dell’Olmi potrebbe poi ridursi, visto che oggi alle 20.30 è previsto il recupero Olimpia Pistoiese – Bugiani.

Pollice alzato anche per il Sarripoli, sempre più quarto grazie alle reti di Saraniti e Ferraro che hanno steso 2-0 il Valenzatico. Anche perché nel frattempo il San Piero è caduto (1-0) in casa contro il Granducato. Scannerini (due volte), Leskaj e Dante hanno guidato la riscossa del Traversagna, che ha battuto 4-1 l’Olimpia Pistoiese. Il Bottegone ha infine annichilito l’Hitachi (5-1), mentre Hellas Chiesina-Real Borgo Pittini è finita 2-2.