Domenica torna il trofeo Città di Montale

Montale (Pistoia), 1 aprile 2025 – Dopo l'annullamento a causa dell’allerta meteo, il trofeo Città di Montale si appresta a tornare protagonista. L’evento sportivo, previsto per domenica 6 aprile a Montale.

La manifestazione podistica prenderà il via alle 9, con una gara competitiva sulla distanza di 10 km e un percorso ridotto per i camminatori, che si snoderà tra le suggestive colline di Montale. L’evento è organizzato dal gruppo podistico Trekking e Camminatori Montale, in collaborazione con l’Avis, il Comune di Montale e la P.A. Croce D’Oro. Sotto l’egida della Uisp e del Csi Comitato di Pistoia, con il patrocinio del Comune, il 13° Trofeo Avis Montale sarà splendidamente allestito, promettendo di accogliere almeno 300 partecipanti.

Come da tradizione, il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso, testimoniando ogni emozione della giornata.