Solidarietà. Oggi tutti al "Melani». Torneo per Telethon

Oggi tutti allo stadio Marcello Melani per una buona causa: donare qualcosa a Fondazione Telethon, per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Si terrà questo tardo pomeriggio – dalle 17 alle 20 circa – la prima edizione del Memorial Mario Frustalupi, uno dei simboli arancioni per antonomasia. A sfidarsi, sul rettangolo verde, 68 giovanissimi, maschi e femmine classi d’età 2009-2013, suddivisi in 4 squadre. In palio due trofei: per il fair play e la vittoria, con il primo una volta tanto più importante del secondo. L’Unione Sportiva Pistoiese 1921 è organizzatrice della manifestazione, patrocinata da Comune e Provincia di Pistoia, Lega Nazionale Dilettanti, Figc - Comitato Regionale Toscana, CONI, Associazione Italiana Arbitri, Associazione Italiana Calciatori, Sport e Salute e Telethon. Con una donazione minima di 15 euro riceveremo un cuore di cioccolato, con una di 6 coccole di frutta.

Gianluca Barni