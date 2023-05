S’infrange il sogno del Blu Volley: a far festa è Pisa Ancora speranze per Bottegone, ma servirà un aiuto

Il Blu Volley Quarrata dice addio al sogno promozione in B2, il Progetto Volley Bottegone si lecca le ferite, ma non si dà ancora per vinto per quanto riguarda la conquista della serie C. Quarrata poco o nulla ha potuto a Pisa, sul campo della prima del girone, l’ImmunoPed Pediatrica Dream Volley: aveva un solo risultato, la vittoria, ha perso con onore, 3-1 (25-23, 15-25, 25-21, 25-22 i parziali), ma tant’è, non basta. A una giornata dal termine di questa singolare formula dei playoff, è al quarto posto della classifica con 3 punti, dietro a Pisa 11, promosso in cadetteria minore, Firenze 6, Cascina 4 e davanti al Giotti Victoria Volley 0. Anche se battesse Firenze sabato prossimo, non avrebbe la possibilità di arrivare prima (c’è un’unica promozione). Discorso differente per Bottegone, nei playoff di D femminile. Battuto 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-8) a Follonica, dalla prima della classe, è attualmente terzo in graduatoria con 4 punti assieme a Valdarninsieme, alle spalle di Follonica 10, già promosso in C, e Valdelsa Larghi 6, davanti a Viareggio 0. Essendoci in gioco 2 posti per la C, è obbligato a vincere in casa contro Valdelsa e sperare in un mezzo passo falso della formazione di Incisa Valdarno (almeno uno stop, 3-2). "Questi playoff, organizzati da una mente contorta, ci vedono in difficoltà – sostiene Athos Querci –. La squadra ha giocato molto bene sino a metà terzo set. Poi ha pagato qualche problema di salute, ma non è ancora finita".

Gianluca Barni