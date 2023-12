Serie D. L’Aglianese si rinforza. Spesa tra gli ex orange

L’Aglianese fa acquisti tra gli svincolati della Pistoiese e ingaggia il portiere Mattia Valentini e il centrocampista Vincenzo Silvestro. Potrebbe essere l’inizio di quei radicali cambiamenti nella rosa preannunciati, a nome della società neroverde, dal direttore operativo Fabio Taccola subito dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Forlì avvenuta prima della pausa natalizia. Non sono da escludere pertanto altri movimenti, anche in uscita, da parte del club del presidente Fabio Fossati.

Mattia Valentini, classe 1997, si trasferisce ad Agliana per rimettersi in gioco dopo aver difeso la porta della Pistoiese in sette partite nelle quali ha subito soltanto tre gol nel corso del girone di andata del presente campionato di serie D. Valentini era giunto alla Pistoiese nella seconda parte del campionato scorso 2022/23 imponendosi con un ruolo da protagonista nella formazione di mister Consonni. In precedenza il neoacquisto dell’Aglianese ha giocato in serie C con il Montevarchi, il Teramo e la Fermana.

Il secondo acquisto di provenienza arancione, il centrocampista Silvestro, è un mancino classe 1998 con un curriculum di 100 presenze tra i professionisti. Ha militato tra l’altro nel Rimini e nel Pordenone distinguendosi per il dinamismo e anche per la capacità di agire in diverse posizioni di campo. Con l’arrivo di Silvestro il centrocampo dell’Aglianese è del tutto trasformato rispetto all’inizio del campionato perché dopo l’ingaggio in panchina di Baiano sono tornati in neroverde prima Grilli e poi, da due turni a questa parte, Remedi. Se ne sono andati invece Gabbianelli e Ranelli, mentre è restato Marino. Finora sulla fascia sinistra aveva giocato il capitano Simone Perugi, mentre ora con la presenza in rosa di Silvestro aumentano le alternative per Baiano.

Giacomo Bini