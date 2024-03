Serie B Nazionale. La Gema vuole riprendere la marcia da Cassino

Ha fretta di archiviare il derby la Gema Pallacanestro Montecatini e il calendario del campionato di Serie B Nazionale accorre in aiuto dei "leoni" termali, proponendo questa sera a partire dalle 20:30, ad appena 72 ore di distanza dalla stracittadina montecatinese un turno infrasettimanale alquanto complesso per imprevedibilità dell’avversario, logistica e situazione ambientale: la BPC Virtus Cassino infatti è una squadra indecifrabile, capace sia di imprese epiche, come la vittorie in rimonta contro Libertas Livorno e Avellino, che di scivoloni impensabili, vedi i ko casalinghi con oltre 20 punti di scarto contro Fiorenzuola e Desio. Da contendenti del genere non sai mai cosa aspettarti, quel che coach Del Re e i suoi ragazzi invece sanno benissimo è che il ritorno alla vittoria serve come il pane per tenere a distanza il gruppone di cinque squadre che insidiano la quarta piazza, attualmente ancora occupata da Gema: "In questo momento abbiamo bisogno di un risultato positivo e vogliamo conquistarlo– commenta il tecnico rossoblù – Fuori casa non vinciamo dal 13 gennaio a Legnano e le avversarie si sono tutte avvicinate. Cassino è il nono attacco del girone ma ha un’ottima difesa. E’ una squadra strana da decifrare, magari non è sempre costante ma ha giocatori con punti nelle mani come Flavio Gay, un tiratore che se è in giornata può andare tranquillamente sopra i 20 punti, oltre al solido Dincic e a Moreaux, che giocano da 4 e da 5, lunghi atipici e entrambi pericolosi". Un’altra variabile non da poco, oltre al dispendio di energie nel dover affrontare una trasferta di oltre 500 chilometri a metà settimana, è il fattore PalaVirtus, che stasera resterà ancora una volta a porte chiuse: "Giocare senza pubblico dopo due gare da ’decibel altissimi’ andrà a mutare lo scenario – ammette Del Re - Per noi tuttavia cambierà poco, sarà importante l’attenzione a quel che succede in campo: mi aspetto più condivisione del pallone in attacco e una difesa più stretta".

Filippo Palazzoni