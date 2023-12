Serie B Nazionale. Fabo-Gema, il derby numero 12. Ecco le curiosità e i precedenti

Il derby di Montecatini Terme numero 12 sarà a tutti gli effetti uno scontro al vertice. Prima contro seconda (anche se a pari merito) del Girone A di Serie B Nazionale: non succedeva da quasi due anni, ma quella era la Serie C Gold. Stavolta siamo ben due categorie sopra, visto che l’attuale Serie B è sicuramente di rango superiore alla cadetteria dello scorso anno. Come prestigio dunque, niente è equiparabile al dodicesimo capitolo della stracittadina cestistica termale, anche se non sarà ovviamente decisiva nell’economia del campionato. In termini di peso specifico, dunque, gara-5 della serie finale dei playoff 2022 ad oggi fa ancora storia a sé. Fino ad ora nessun derby montecatinese si era mai disputato così in prossimità della fine dell’anno: è la prima volta infatti che Herons-Gema si gioca a dicembre, anche se in termini di calendario sportivo non è il derby più "attardato", visto che nel 2021-2022 la stracittadina di Montecatini fu addirittura alla penultima giornata. Dopo la scorpacciata del 2022 (dieci derby da marzo ad ottobre), quello di domenica è soltanto il secondo appuntamento del 2023 con la sfida in salsa rossoblù, il terzo se si considera la Supercoppa LNP; l’ultimo derby di campionato è andato in scena il 19 febbraio scorso, a distanza di 9 mesi e 14 giorni da quello che si giocherà dopodomani: mai era trascorso così tanto tempo fra una stracittadina montecatinese e l’altra.

Oltre ad esserlo in classifica Fabo Herons Montecatini e Gema Pallacanestro Montecatini sono vicine anche nelle statistiche: entrambe ad esempio hanno fatto meglio in attacco piuttosto che in difesa, con i Barsotti boys che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, guidano la classifica dei punti realizzati (906 in 11 partite, media di 82.4 a gara) ma hanno soltanto l’ottava difesa del campionato e Gema che, oltre a vantare il quarto attacco del girone (80.7 punti segnati in media), risulta essere la squadra che cattura più rimbalzi offensivi con Avellino.

Il bilancio degli scontri diretti fra le due franchigie della città delle Terme recita 7-4 in favore del club di Andrea Luchi, ma al netto dei due "antipasti" stagionali valevoli per il primo turno di Supercoppa LNP lo scarto si riduce a 5 vittorie degli Herons contro le 4 dei "leoni", che domenica lotteranno per pareggiare i conti. Viceversa gli "aironi" spiccheranno il volo, non solo in classifica ma anche nel computo della rivalità cittadina. Intanto prosegue la prevendita, con il settore Poltroncina Pari Numerata che è in esaurimento. Oggi prevendita "fisica" dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30, sempre attivo invece il canale online su Ticketmaster.

Filippo Palazzoni