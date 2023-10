Serie B Nazionale

La prima trasferta al sud per la Gema Montecatini arriva già alla seconda tappa di un campionato che ne prevede trentaquattro: Savoldelli e compagni questo pomeriggio alle 18 saranno di scena a pochi chilometri a nord di Napoli e precisamente al Centro Sportivo Sant’Antimo, tana di quella Geko Partenope Basket capace lo scorso anno di agganciare un piazzamento playoff, trascinata anche dai canestri dell’ex (e neo Herons) Giorgio Sgobba, e che per affrontare al meglio la nuova B Nazionale si è ulteriormente rinforzata. Dalla Grecia infatti è arrivato in estate nientemeno che l’mvp dell’ultima Serie A2 ellenica, Michalis Kamperidis, il quale però non è bastato alla formazione di coach Marco Gandini per evitare il ko in casa del Lissone Brianza alla prima di campionato. "Sicuramente la Geko vorrà riscattarsi e fare bella figura davanti al pubblico di casa – ha commentato coach Marco Del Re - Del resto quella campana è una squadra di livello per questo campionato e non solo perché hanno aggiunto un giocatore che può fare la differenza come Kamperidis, un 4-5 fisico ma dotato di mani d’oro, ma perché attorno a lui hanno costruito un roster con ottime individualità come Dri, Quarisa, Cantone e Colussa. Mi auguro di riuscire a vedere quella intensità che abbiamo messo sul parquet nei secondi venti minuti contro Legnano".

Il match si annuncia dunque alquanto complicato, anche perché in casa Gema continua a tenere banco la questione Mastrangelo: l’ex Real Sebastiani Rieti sembrava in recupero dalla noia muscolare al polpaccio che lo costringe ai box ormai da quasi un mese, ma a quanto pare l’infortunio non è ancora completamente riassorbito e lo staff medico non vuole rischiare il giocatore. Toccherà quindi ancora a Saverio Mazzantini, superbo contro Legnano, partire in quintetto: "Primo obiettivo - chiude Del Re - sarà difendere e correre. Oltretutto sarà la prima sfida all’interno di un ciclo di tre partite in otto giorni, ma da affrontare senza alibi per provare a portare via due punti da un parquet molto difficile".

Filippo Palazzoni