Serie a2. Ennesimo ko per il Futsal Pistoia

L’ennesima sconfitta, la nona su altrettante gare, che inizia oggettivamente a preoccupare. Tutto da rifare per la Nuova Comauto Pistoia, reduce dall’ennesimo stop in campionato. I Saints Pagnano hanno espugnato il PalaCarrara. Inutile la rete di Lo Grasso, visto che i rivali lombardi si sono imposti per 8-1 in un incontro di fatto mai in discussione. Non c’è ad ogni modo troppo tempo per recriminare, visto che sabato prossimo gli uomini di coach Biagini saranno già chiamati a tornare a giocare. Il sodalizio pistoiese farà visita al Leonardo in Sardegna, per una gara da affrontare con il coltello fra i denti visto che saranno i sardi a partire con i favori del pronostico (numeri alla mano). La priorità per il club arancione non può tuttavia non essere quella di tornare a Pistoia con almeno un punto: serve una svolta per il morale e per la classifica, prima che la situazione inizia a diventare critica.

G.F.