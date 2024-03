Serata di festa per la Silvano Fedi

Pistoia, 10 marzo 2024 – Una serata di festa e solidarietà per l'Asd Silvano Fedi di Pistoia, un momento che ha riunito gli appassionati della corsa in un'atmosfera conviviale e gioiosa, celebrando i più meritevoli. La serata non è stata solo un'occasione di svago, ma anche l'opportunità di tracciare i percorsi futuri dell'associazione, con un focus particolare sulle prossime gare di cui sarà protagonista. Tra gli eventi in programma, spicca l'imminente ultramaratona di 6 ore che avrà luogo a Pistoia, presso il suggestivo parco GEA in via Ciliegiole 99 il prossimo 6 Aprile. Sarà un'opportunità per gli amanti della corsa di mettersi alla prova e superare i propri limiti, il tutto immersi nella natura rigogliosa che il parco offre. Ma il clou dell'attenzione è sicuramente riservato alla regina di tutte le gare, l'ultra Pistoia Abetone, che si appresta a celebrare la sua 46esima edizione. L'appuntamento è fissato per il 30 giugno, e la città si prepara a ospitare una manifestazione di prestigio che attraversa ormai diverse generazioni di podisti. La corsa, con il suo percorso suggestivo e impegnativo, rappresenta una vera e propria sfida per gli atleti, un test di resistenza e determinazione. Ma oltre alla competizione, la Ultra Pistoia Abetone è anche un'occasione unica per promuovere valori importanti come la solidarietà e l'impegno sociale. L'ASD Silvano Fedi, con la sua partecipazione attiva in queste gare, continua a dimostrare il suo impegno non solo nello sport, ma anche nell'opera di beneficenza. Un connubio di passione per la corsa e spirito solidale che si traduce concretamente nell'aiuto alle cause sociali attraverso le iniziative della ONLUS "Regalami un sorriso". Questa serata sociale è solo uno dei tanti modi in cui l'ASD Silvano Fedi si impegna a promuovere valori positivi attraverso la corsa, mantenendo viva la fiamma dell'entusiasmo e della solidarietà nella comunità podistica di Pistoia e oltre.