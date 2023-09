Seconda categoria. Notte di coppa per le formazioni nostrane: tutti gli appuntamenti in programma

La seconda giornata di campionato è andata in archivio la scorsa domenica, con alterne fortune. E la terza è ormai all’orizzonte, domenica prossima per la precisione. Prima di allora però, alcune delle formazioni di Pistoia e provincia dovranno però tornare in campo, visto che stasera si terrà l’ultimo turno della fase preliminare della Coppa Toscana di Seconda Categoria. E se alcune squadre sono già fuori dal torneo, altre hanno serie possibilità di passare il turno. Iniziando ad esempio dall’Olimpia Quarrata, che dopo l’ultima buona prestazione in campionato va a caccia di conferme. E per qualificarsi ai trentaduesimi, ai quarratini basterà non perdere in casa del Tavola, nella partita che inizierà alle 20.45: una sfida impegnativa, ma certamente alla portata. Il "big match" è però quello fissato per le 21 a Iolo, che metterà di fronte San Niccolò e Virtus Montale. A partire in leggero vantaggio sono forse i montalesi di coach Nencini, ai quali (alla luce di una miglior differenza reti, visto che entrambe le compagini sono a pari punti nel mini-girone) basterà un pareggio. Ma gli aglianesi stanno attraversando un buon momento di forma e vorranno puntare ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Da seguire con interesse anche la trasferta del Borgo a Buggiano: i ragazzi di Luca Biagi si giocheranno la qualificazione alla prossima fase nella tana del Montemurlo Jolly (con fischio d’inizio alle 20.30) con l’obiettivo di vincere. Confronto casalingo impegnativo per il Pistoia Nord: al Morandi arriverà la Galcianese capolista del girone E, ma proprio un successo contro un avversario di tale caratura garantirebbe anche un surplus di autostima. A chiudere le danze, alle 21 al Loik di Monsummano, sarà infine il match fra Cintolese e Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino