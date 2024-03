"Seconda Categoria: Montagna Pistoiese in corsa, Pistoia Nord alle prese con la crisi"

Sono andati in archivio i recuperi del campionato di Seconda Categoria. Per un quadro a due facce: c’è chi può festeggiare e chi dovrà sfruttare la pausa per allenarsi con maggior enfasi. Pollice alzato per la Montagna Pistoiese: gli uomini di coach Zinanni avevano l’obbligo di vincere per non perdere terreno nei confronti dell’Atletico Casini Spedalino capolista. E non hanno steccato: Petrolini ha messo a segno la rete che ha permesso al gruppo di battere 1-0 il Chiesanuova, sfruttando al massimo il fattore-campo. La Montagna è adesso quarta in classifica con 47 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla vetta: con sei giornate ancora da disputare, i giochi sono aperti. Sarà invece chiamato a risollevarsi il Pistoia Nord: un gol di Pallara non è bastato a far risultato contro il Prato Nord, visto che i pratesi hanno alla fine vinto per 2-1. I giallorossi possono se non altro contare su un buon margine di vantaggio sulla zona playout. E l’obiettivo sarà quello di garantirsi la certezza matematica della salvezza già nelle prossime sfide.