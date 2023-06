Scherma Pistoia in evidenza Due promozioni e una salvezza

La Scherma Pistoia 1894 targata Chianti Banca torna dai campionati italiani a squadre di Piacenza con due promozioni e una sorprendente salvezza. La squadra di spada maschile ha conquistato, dopo cinque anni di attesa, il ritorno nella massima serie. Dopo la retrocessione del 2018, la promozione sfuggita per una stoccata nel 2019 e la sospensione dei campionati a squadre per le due successive stagioni, la formazione pistoiese, reduce dall’inatteso nono posto del 2022, ha finalmente portato a casa il biglietto per il massimo campionato, classificandosi terza nel campionato di A2. Il quartetto pistoiese, composto da Alessandro Ferrari, Lorenzo Bruttini, Fabio Mastromarino e dallo statunitense Alen Hadzic, ha chiuso il girone eliminatorio senza sconfitte, per poi superare agli ottavi Pavia e ai quarti Milano, accedendo alle final four. In semifinale è arrivata la sconfitta da Bresso, poi vincitrice dello scudetto, poi la netta vittoria su Reggio Emilia nello "spareggio". Dal fioretto maschile, che sale in A2, arriva una grandissima soddisfazione perchè la giovane squadra pistoiese si è presentata al campionato di B1 da neopromossa. Il grande spirito di squadra che unisce il quartetto pistoiese, di fatto cresciuta insieme, ha fatto letteralmente volare la squadra. Jacopo Fè, Cosimo Brogi, Davide Cutillo e Giacomo Mattiello hanno superato di slancio il girone, per poi battere Montebelluna agli ottavi e, nell’assalto per un posto in A2, Siena. La gara si è chiusa con il quarto posto a causa delle sconfitte con Arezzo e Pisa. Infine la spada femminile si è salvata in A2: ottimo risultato per la squadra più giovane del lotto delle partecipanti, composta da due 2004 (Bianca Magni e Beatrice Bonechi), una 2005 (Valentina Bichi) ed una 2006 (Nicole Giuliani). Le ragazzine si sono difese nel girone per poi superare di misura Napoli nello scontro decisivo.